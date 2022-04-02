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    Події в Україні

    У Дніпрі чути вибухи

    Поки невідомо, що сталося - У Дніпрі чути вибухи
    Поки невідомо, що сталося
    фото з відкритих джерел

    У місті та області лунали сирени

    У Дніпрі уночі 2 квітня чути вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці і соцмережах та кореспонденти «Суспільного».

    Одразу після півночі на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

    Офіційної інформації щодо ситуації наразі немає. Сигналу про відбій тривоги теж не було.

    Крім того, тривога оголошена на Дніпропетровщині, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

    Нагадаємо, окупанти ввечері 30 березня завдали ракетного удару по Дніпрі. Внаслідок цієї атаки у місті знищена нафтобаза.

    Також 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

    Внаслідок ракетного удару по Одещині окупанти не влучили в цілі.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі чути вибухи