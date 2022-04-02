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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

    Інформацію про постраждалих через ракетний удар наразі уточнюють - Окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку
    Інформацію про постраждалих через ракетний удар наразі уточнюють
    фото з відкритих джерел

    Постраждали інфраструктурні об’єкти і житлові будинки

    У ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.

    За його словами, у Полтаві вразили один із інфраструктурних обʼєктів.

    «Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках», – зауважив Лунін.

    Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

    Нагадаємо, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

    Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

    «Горить заправка», – повідомив Вілкул.

    Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

    Також у Дніпрі чути було вибухи.

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    Теги: вибух росія окупанти США війна УДАР Олександр Вілкул Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку