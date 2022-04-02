Окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку
Постраждали інфраструктурні об’єкти і житлові будинки
У ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, у Полтаві вразили один із інфраструктурних обʼєктів.
«Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках», – зауважив Лунін.
Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
Нагадаємо, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.
«Горить заправка», – повідомив Вілкул.
Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.
Також у Дніпрі чути було вибухи.
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