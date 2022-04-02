Інформацію про постраждалих через ракетний удар наразі уточнюють

Постраждали інфраструктурні об’єкти і житлові будинки

У ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, у Полтаві вразили один із інфраструктурних обʼєктів.

«Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках», – зауважив Лунін.

Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Нагадаємо, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

«Горить заправка», – повідомив Вілкул.

Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

Також у Дніпрі чути було вибухи.

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