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    Ракетний удар по Одещині: окупанти не влучили в цілі

    ЗСУ оперативно відреагували на загрозу - Ракетний удар по Одещині: окупанти не влучили в цілі
    ЗСУ оперативно відреагували на загрозу
    фото з відкритих джерел

    Рашисти намагалися вразити об’єкти критичної інфраструктури

    Увечері 1 квітня окупанти випустили три ракети по Одеському району. Як повідомило Оперативне командування «Південь», ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.

    «Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

    Обставини події уточнюються.

    Нагадаємо, 1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

    Ракети були запущені з окупованого Криму.

    Напередодні стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

    Також на Одещині викрито канал переправлення чоловіків через кордон.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одещині: окупанти не влучили в цілі