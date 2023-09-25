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МАГАТЕ повідомило, який запас водних ресурсів для охолодження Запорізької АЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МАГАТЕ повідомило, який запас водних ресурсів для охолодження Запорізької АЕС
Поблизу ЗАЕС спостерігається військова активність, що викликає занепокоєння щодо ядерної безпеки на станції
колаж: glavcom.ua

МАГАТЕ встановило постійну присутність на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції

Після вжитих запобіжних заходів на ЗАЕС води для охолодження реакторів вистачить на кілька місяців. Про це повідомив генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у своїй заяві на 67-й черговій сесії генеральної конференції МАГАТЕ, повідомляє «Укрінформ».

«Загалом, з початку війни було здійснено понад 20 поставок обладнання, пов'язаного з ядерною та фізичною безпекою, різним організаціям в Україні», – зазначив він.

У своєму виступі Гроссі нагадав присутнім, що МАГАТЕ встановило постійну присутність на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Крім того, згодом було встановлено постійну присутність і на інших чотирьох атомних електростанціях України.

«Станом на 31 серпня, в рамках постійної присутності на всіх п'яти ядерних майданчиках в Україні було розгорнуто 53 місії, до складу яких увійшли 116 співробітників Агентства. Минулого року 10 ротацій експертів МАГАТЕ з безпеки перетнули лінію фронту, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію», – повідомив він.

За його словами, поблизу ЗАЕС спостерігається військова активність, що викликає занепокоєння щодо ядерної безпеки на станції. Після руйнування росіянами Каховської дамби МАГАТЕ також стежить за наслідками цього акту на безпеку Запорізької АЕС та зусиллями, які докладаються для забезпечення достатньої кількості охолоджувальної води для шести енергоблоків.

«Було вжито заходів для стабілізації водних ресурсів станції. Наразі їх вистачить на кілька місяців для забезпечення потреб в охолодженні за нинішніх умов. Однак проблеми, з якими стикається об'єкт у цьому відношенні, ще більше погіршують загальну нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на цьому об'єкті», - повідомив Гроссі.

Він додав, що у червні було оголошено про нову програму допомоги Херсонській області (ISAMKO). Вона спрямована на подолання негативних середньо- та довгострокових екологічних, соціальних та економічних наслідків повені, спричиненої руйнуванням Каховської дамби.

Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Україну та Росію найближчим часом, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Про

Теги: вода Запорізька АЕС МАГАТЕ

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