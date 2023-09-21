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Голова МАГАТЕ приїде до України та Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова МАГАТЕ приїде до України та Росії
Голова МАГАТЕ готовий до діалогу з Україною та Росією щодо ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Глава МАГАТЕ заявив, що планує відвідати  Україну та Росію для обговорення проблем ЗАЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Україну та Росію найближчим часом, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Про це він заявив російським журналістам.

Глава МАГАТЕ повідомив, що планує відвідати Україну та зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським. «Ситуація вимагає від мене підтримувати постійний контакт з обома сторонами», – пояснив Гроссі.

Гроссі додав, що також обговорить дати майбутнього візиту з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. «Ми підтримуємо постійний діалог», – зазначив він.

Нагадаємо, МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що чують численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті.

«Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня. Експертам МАГАТЕ досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6. 

Раніше українські сапери зі складу підрозділів, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, які прямували на ротацію. 

Читайте також: Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті

 

Теги: Міненерго замінування атомная электростанция МАГАТЕ Запорізька АЕС

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