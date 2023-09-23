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МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції

Надія Карбунар
glavcom.ua
МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької атомної електростанції
Експерти підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі
фото з відкритих джерел

Експерти агентства відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6

На території окупованої Росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені окупантами раніше. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

«Під час обходу (території ЗАЕС, – ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані «холодної» зупинки, а енергоблок №6 – у стані «гарячої» зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

«Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління», – заявили в МАГАТЕ.

Експерти також підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.

Нагадаємо, МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що чують численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті.

«Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня. Експертам МАГАТЕ досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6. 

Раніше українські сапери зі складу підрозділів, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили п’ять російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, які прямували на ротацію. 

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Теги: Міненерго МАГАТЕ озброєння замінування

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