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Скандал із рибою: Японія буде скаржитися на Китай у провідну торгову асоціацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандал із рибою: Японія буде скаржитися на Китай у провідну торгову асоціацію
Між Китаєм та Японіє назріває експортний скандал
фото з відкритих джерел

Японія розлючена тим, що Китай вирішив не купувати у країни рибу

У зв'язку із забороною, накладеною китайською владою на імпорт японських морепродуктів, введеною після початку скидання в океан води з аварійної АЕС «Фукусіма-1», Японія розглядає питання про подання скарги до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявив на пресконференції в Токіо японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі, пише 8world.

«Ми вживемо необхідних заходів у рамках СОТ та інших відповідних структур», – сказав він.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи на засіданні керівництва правлячої Ліберально-демократичної партії, також заявив про намір вжити всіх необхідних заходів для того, щоб уберегти японську рибну галузь від збитків. Більше того, уряд, за його словами, докладе зусиль для збільшення споживання рибної продукції.

Раніше повідомлялося, що в четвер Японія розпочала скидання води до Тихого океану з аварійної АЕС «Фукусіма-1». Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на місці працюють експерти агентства, які стежать за відповідністю процедури стандартам безпеки.

Головне митне управління КНР повідомило, що Китай із 24 серпня повністю призупинив імпорт продуктів водного промислу, вироблених у Японії. 

«Головне митне управління вирішило вжити термінових заходів щодо морепродуктів з Японії, і з цього моменту імпорт японських морепродуктів буде повністю припинено», - йдеться в повідомленні.

Південна Корея також продовжила заборону на імпорт японських морепродуктів із восьми префектур, включаючи Фукусіму.

Нагадаємо, Японія у четвер почала скидати у море очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції «Фукусіма-1» попри занепокоєння місцевих рибалок і деяких сусідніх країн щодо впливу цього кроку на навколишнє середовище. Про це повідомляє Kyodo.

Скидання води розпочалося близько 13:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом). Згідно з планами уряду Японії, у відкрите море буде скидатись вода, що використовувалась для охолодження розплавленого ядерного палива на АЕС, оброблена за допомогою вдосконаленої системи, здатної видаляти більшість радіонуклідів, крім тритію.

Необхідність такого кроку продиктована тим, що всі резервуари на майданчику АЕС у Фукусімі, в яких зараз зберігається близько 1,34 млн тонн очищеної води, вже у 2024 році будуть заповнені і якщо не позбуватись очищеної води, то зі зберіганням забрудненої радіоактивними елементами виникнуть значні проблеми.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії вирішив скинути в океан воду з АЕС у Фукусімі. Тоді глава МАГАТЕ виправдав Японію, яка хоче скинути відходи «Фукусіми-1» в океан. Гроссі зазначив, що поступовий спуск відпрацьованої води з АЕС – метод, що зарекомендував себе, який активно застосовують у таких країнах як Китай, Південна Корея, США і Франція.

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Теги: міністр Японія Китай імпорт бізнес АЕС риба МАГАТЕ

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