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Полтава вже п’яту добу без гарячої води. Яке рішення ухвалив «Нафтогаз»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полтава вже п’яту добу без гарячої води. Яке рішення ухвалив «Нафтогаз»
Нарада щодо подальшої долі боргів Кременчуцької ТЕЦ
фото: Іван Лукеря / Facebook

«Полтаватеплоенерго» отримуватиме газ на умовах ПСО

Група «Нафтогаз» та місцева влада Полтавської області вирішують питання щодо подальшої долі боргів Кременчуцької ТЕЦ перед «Нафтогаз Трейдинг» задля безперебійного забезпечення громади газом. Про це повідомив член правління, директор з корпоративних та регуляторних відносин групи «Нафтогаз» Іван Лукеря.

Сторони домовилися якнайшвидше напрацювати і підписати дорожню карту, виконання якої дасть можливість забезпечення постачання газу підприємству «Полтаватеплоенерго» на умовах ПСО (постачання газу у рамках спеціальних обов'язків).

«Група «Нафтогаз» вітає процес порозуміння, який вдалося досягти, і готова якнайшвидше врегулювати це питання», – додав Лукеря.

Нагадаємо, що за даними місцевих ЗМІ, Полтава п’яту добу без гарячої води.

За даними голови Полтавської облради Олександра Біленького Кременчуцька ТЕЦ заборгувала «Нафтогаз Трейдинг» 1,3 млрд грн.

Теги: Полтава Нафтогаз України вода

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