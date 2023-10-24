Майже 600 снарядів по Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Минулої доби ворог завдав 152 удари по 22 населених пунктах Запорізької області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли (15 вибухів). Вороги обстрілювали Новгород-Сіверський район із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Зранку рашисти здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано п'ять вибухів. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська громади. Без наслідків.

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Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 152 удари по 22 населених пунктах області. Рашисти обстріляли з РСЗВ Роботине та Малу Токмачку, вдарили авіаснарядами по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також здійснили 12 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Малинівці, Чарівному, Малій Токмачці, Кам'янському, Малим Щербакам і Степовому. По території прифронтових міст і сіл, зокрема Новоандріївки, Білогір'я, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Приморського прийшлося 134 артобстрілів. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі агресор вдарив важкою артилерією. З десяток снарядів випустив по Марганецькій громаді. Наслідки обстрілу ще з'ясовують. Без жертв. Вчора вдень рашисти цілили по двох районах Дніпропетровщини. На Зайцівську громаду Синельниківщини скерували ракету. Пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. Без світла залишалося майже 150 родин. Втім, фахівці вже все відновили. Тричі били й по Нікопольщині – районному центру і Марганецькій громаді. Там окупанти понівечили з десяток осель місцевих, господарську споруду, авто, кафе.

Харківщина

Вчора пізно ввечері ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено дврповерховий житловий будинок. Отримали поранення четверо людей. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості жінка 42 років, жінка 68 років та чоловік 65 років. Чоловік 67 років госпіталізований у важкому стані. Вчора внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Всього за добу по області четверо поранених.

Луганщина

Обстріли звільнених населених пунктів – щодня. Тільки з танків за минулу добу окупанти відкривали вогонь 21 раз. Загарбники намагалися атакувати в бік Надії, однак всі їхні спроби були відбиті. По Серебрянському лісу противник вдарив з неба. Невське та Білогорівка постраждали від артилерії та мінометів ворога. За добу противник здійснив 137 обстрілів (567 снарядів).

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Донеччина

По населених пунктах області минулої доби рашисти здійснили 12 обстрілів. Під вогнем: Торецьк, Авдіївка, Часів Яр, Лиман, с.Восход, с.Міньківка, с.Бересток, с.Галицинівка. Пошкоджено 13 житлових будинків, будівля шахти, ЛЕП, п'ять цивільних автомобілів, два навантажувачі, п'ять тракторів, комбайн, промислова будівля. На Донеччині за добу двоє поранених.

Миколаївщина

Цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Вчора ворожі обстріли фіксувалися на узбережжі та по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора та сьогодні вночі ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 101 обстріл (597 снарядів), з них по м. Херсон – три обстріли (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та завод у Бериславі; територію парку у Херсоні. Ворог обстріляв с.Іванівку Дар’ївської громади. Внаслідок влучання у приватний будинок 22 жовтня є загиблі. Тривала рятувальна операція. Вчора з-під завалів дістали двох загиблих – 48-річного чоловіка і 62-річну жінку. Вчора ворог здійснив артилерійський обстріл Дар’ївки. До лікарні доставили постраждалого 49-річного місцевого жителя. У нього мінно-вибухова травма, травматична ампутація нижньої кінцівки та шок. Медики надають потерпілому необхідну допомогу.

Вдень окупанти обстріляли село Львове, випустивши чотири авіабомби. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. На Берислав ворог скинув вибухівку з дрона. Постраждала жінка та чоловік – у них медики діагностували контузію. Також пошкоджено автівку.

Крім того, під час артилерійського обстрілу міста поранень зазнала 73-річна жінка. Внаслідок обстрілу с. Тягинка поранень зазнав 41-річний чоловік. Вночі 24 жовтня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Білозерки. Постраждало восьмеро осіб, серед них 12-річний хлопчик. Всього за добу на Херсонщині дві людини загинули, ще 14 – дістали поранення, одна з них – дитина.