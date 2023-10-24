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ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута – ISW
фото ілюстративне

Підрозділи ЗСУ перетнули залізничну лінію на північ від Кліщіївки, яка розташована за 7 км на південний захід від Бахмута

Українські Збройні сили відтіснили російських окупантів і просунулися південніше Бахмута в Донецькій області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські війська 23 жовтня просунулися на південь від Бахмута в умовах продовження контрнаступальних операцій поблизу Бахмуту та на заході Запорізької області», – йдеться у звіті. 

На геолокованих кадрах за 22 жовтня видно, що підрозділи ЗСУ перетнули залізничну лінію на північ від Кліщіївки, яка розташована за 7 км на південний захід від Бахмута. Зазначається, що ці знімки підтверджують попередні заяви Генерального штабу ЗСУ та російських блогерів.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута – ISW фото 1
ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута – ISW фото 2

Нагадаємо, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.

Теги: окупанти Донеччина ЗСУ війна Бахмут

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