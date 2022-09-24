Кадиров визнав: російські чоловіки масово тікають від мобілізації

Кадиров вважає, що чоловіки масово виїжджають з РФ через вплив західної пропаганди

Голова Чечні Рамзан Кадирова визнав, що російські чоловіки масово тікають від мобілізації. Про це він написав у Telegram.

Кадиров назвав росіян, які намагаються уникнути мобілізації, дармоїдами та ледарями.

«Ті ухилянти, що стоять у чергах аеропорту є жалюгідним видовищем. І мимоволі починаєш розуміти, що без цього баласту всім буде краще та легше. Дармоїди, ледарі, утриманці ніякої користі ніколи не принесуть. Лише шкода. Некорисні люди. Нехай тікають, а у Росії є і завжди були ресурси, які Захід ніколи не брав до уваги», – заявив Кадиров.

Кадиров вигадав виправдання, що чоловіки масово виїжджають з РФ через вплив західної пропаганди.

«Так, можливо, є і вина нашої держави, яка дозволила західній пропаганді пустити свої щупальця і розбавити патріотичне виховання», – додав голова Чечні.

Проте Кадиров переконує, що, мовляв, навіть без резервістів у Росії є великий штат співробітників міністерства надзвичайних ситуацій, служби судових приставів, ФСБ, служби охорони, службу зовнішньої розвідки, митної служби, прокуратури та слідчого комітету.

«Разом із силовими та військовими відомствами – це приблизно 5 млн осіб, які регулярно здають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться. Керівники цих підрозділів вже зараз могли б розпочати оптимізацію робочого процесу з урахуванням нововведень», – написав Кадиров.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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