Чиновник вирішив захистити мобілізованих росіян буддійськими оберегами (відео)

Над оберегами всю ніч молилися лами

Мобілізованим роздали буддійські обереги та символи в Іволгінському районі Бурятії. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Так, на сторінці Іволгінського району у «Вконтакті» опубліковано пост та відео, як місцевий голова Микола Ємонаков «передав воїнам хадаки та обереги Дугаржама. У них вкладені мантри – витяги з книжки Дугар. Усю ніч лами молилися, висвячували їх, щоб вони захищали та оберігали бійців».

Раніше стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

Читайте також: