Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії

Різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії

Російська мобілізаційна система намагається виконати завдання, яке поставив президент Росії Володимир Путін, і, швидше за все, не зможе створити мобілізовані резервні сили навіть такого низького рівня, якщо Кремль не зможе швидко вирішити фундаментальні та системні проблеми. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові центри, військові служби та місцеві адміністрації мобілізують чоловіків, які не відповідають заявленим Кремлем критеріям, особливо обіцянці Шойгу, що в пріоритеті ті, хто має «бойовий досвід». Російські опозиційні ЗМІ та канали Telegram повідомляють, що Кремль має на меті завершити цю часткову мобілізацію до 10 листопада і що Кремль прагне мобілізувати 1,2 млн чоловіків замість публічно оголошених 300 тис. Але підтвердження цієї інформації немає, пише ISW.

«Виклики та помилки в перші дні проведення мобілізації під час невдалої війни не дивують, хоча вони свідчать про те, що російська військова мобілізаційна інфраструктура була не краще підготовлена до великої війни, ніж російські збройні сили. Тим не менш, можна припустити, що Міністерство оборони Росії вирішить деякі з найгірших проблем і налагодить роботу з мобілізації. Крім того, можливо також, що велика частина часткової мобілізації відбувається більш-менш за планом», – кажуть аналітики ISW.

Розбіжності з мобілізаційним указом і заявами Путіна і Шойгу про категорії чоловіків, які звільняються від мобілізації, також викликають гнів і недовіру до суб'єктів РФ і самого Кремля, зазначає ISW.

Аналітики прогнозують, що різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже спричинена нерівністю у створенні добровольчих батальйонів. Зокрема, ISW згадав заяву глави Чечні Рамзана Кадирова про те, що Чечня не буде проводити мобілізацію, оскільки республіка вже нібито перевиконала невизначений план формування збройних сил на 254%.

Ключові висновки ISW за 23 вересня:

Зусилля російської часткової мобілізації страждають від серйозних і системних проблем у перші дні, породжуючи народне обурення та створюючи умови для формування мобілізованого резерву, нездатного виконувати завдання, які поставив перед ним президент Росії Володимир Путін.

За перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації по всій Росії сталися акції протесту, напади на призовні пункти та вандалізм.

Українські війська продовжували наступ на північ і північний захід від Лиману.

Українські сили продовжували блокування в Херсонській області та зберігали оперативну тишу щодо просування України на осі.

Російські війська продовжували безуспішні штурми поблизу Бахмута та на північний захід від Донецька.

Повідомляється, що українські сили збили безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 у невизначеному районі Чорного моря, ймовірно, поблизу Одеси.

Російська окупаційна влада розпочала період голосування на своїх фіктивних референдумах про анексію 23 вересня з відкритого примусу та фальсифікації даних про явку.

Російська окупаційна влада залишалася у стані підвищеної готовності, щоб запобігти нападам партизанів на фіктивних працівників виборів, виборчі дільниці та державні установи.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

Читайте також: