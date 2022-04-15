Одіозна Марченко розповіла байку, як Медведчук вів тисячі людей по мінному полю

Оксана Марченко стверджує, нібито Віктор Медведчук, який мав відношення до обміну молонених, сам водив їх з полону уночі через мінне поле

Оксана Марченко розповіла, що Медведчук начебто робив багато добрих справ, про які, втім, нікому не говорив

Марченко заявила, як Віктор Медведчук нібито виводив українських військовополонених уночі по мінному полю. Про це дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» заявила на пресконференції у Москві.

У своєму виступі, вихваляючи затриманого проросійського колаборанта, телеведуча Оксана Марченко згадала про обміни полоненими, до яких, на вимогу Кремля, був причетний її чоловік. За словами Марченко, Медведчук начебто сам виводив цих людей через мінне поле. Це відбувалося уночі, а людей, яких вів за собою Віктор Медведчук, були тисячі – запевнила його дружина.

Оксана Марченко натякнула, що затриманий СБУ колаборант начебто допомагав людям. Але не стала деталізувати цю допомогу, заявивши лише: «Я не буду розповідати, скільки будинків побудував Віктор, щоб люди, які втратили дах над головою, могли знову отримати його». Де зводилися ці будинки, хто у них живе і на яких умовах – телеведуча не згадала.

Проте Марченко наголосила на якихось «добрих справах» Віктора Медведчука, про які ніхто не знає, бо її чоловік буцімто ніколи про це не говорив.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

На пресконференції, організованій у Москві, Марченко заявила – Медведчук, мовляв, нікуди не тікав, а СБУ сфабрикувала його втечу, побила політика під час затримання і зараз, імовірно, катує його.