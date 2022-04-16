Бумеранг долі наздогнав Медведчука
Медведчук раніше сам був архітектором каральної системи
Мовою оригіналу
Волна по поводу «обращения» Марченко быстро «отволнила». Что понятно – думаю, Оксана его записала исключительно с одной целью: чтобы Медведчук не до конца понял, что она его кинула.
Ну а сам Медведчук, он что: он стал знаменит и богат на том, что Стуса в кандалы заковал, теперь – сам в кандалах сидит.
Но это я к чему? К тому, что бумеранг судьбы непременно настигнет всех. Всех тех, кто строили деструктивные планы или карательную систему для других, но никак не для себя, а в итоге – сами же в нее и попадут. Не просто попадут, а прочувствуют. Особенно, в России.
А по поводу «вещания» Марченко в Москве – это вторичное использование роспропагандой отработанного материала Медведчука.
К его текущей или дальнейшей судьбе эта ее вылазка не имеет никакого отношения.
Джерело: блог Олесі Яхно