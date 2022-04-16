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    Думки вголос

    Бумеранг долі наздогнав Медведчука

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Медведчук став знаменитий і багатий на тому, що Стуса в кайдани закував, тепер &ndash; сам у кайданах сидить - Бумеранг долі наздогнав Медведчука
    Медведчук став знаменитий і багатий на тому, що Стуса в кайдани закував, тепер – сам у кайданах сидить

    Медведчук раніше сам був архітектором каральної системи

    Мовою оригіналу

    Волна по поводу «обращения» Марченко быстро «отволнила». Что понятно – думаю, Оксана его записала исключительно с одной целью: чтобы Медведчук не до конца понял, что она его кинула.

    Ну а сам Медведчук, он что: он стал знаменит и богат на том, что Стуса в кандалы заковал, теперь – сам в кандалах сидит.

    Но это я к чему? К тому, что бумеранг судьбы непременно настигнет всех. Всех тех, кто строили деструктивные планы или карательную систему для других, но никак не для себя, а в итоге – сами же в нее и попадут. Не просто попадут, а прочувствуют. Особенно, в России.

    А по поводу «вещания» Марченко в Москве – это вторичное использование роспропагандой отработанного материала Медведчука.

    К его текущей или дальнейшей судьбе эта ее вылазка не имеет никакого отношения.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Оксана Марченко Україна Василь Стус окупація #stoprussia
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    Бумеранг долі наздогнав Медведчука