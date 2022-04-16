Бумеранг долі наздогнав Медведчука

Медведчук став знаменитий і багатий на тому, що Стуса в кайдани закував, тепер – сам у кайданах сидить

Медведчук раніше сам був архітектором каральної системи

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Волна по поводу «обращения» Марченко быстро «отволнила». Что понятно – думаю, Оксана его записала исключительно с одной целью: чтобы Медведчук не до конца понял, что она его кинула.

Ну а сам Медведчук, он что: он стал знаменит и богат на том, что Стуса в кандалы заковал, теперь – сам в кандалах сидит.

Но это я к чему? К тому, что бумеранг судьбы непременно настигнет всех. Всех тех, кто строили деструктивные планы или карательную систему для других, но никак не для себя, а в итоге – сами же в нее и попадут. Не просто попадут, а прочувствуют. Особенно, в России.

А по поводу «вещания» Марченко в Москве – это вторичное использование роспропагандой отработанного материала Медведчука.

К его текущей или дальнейшей судьбе эта ее вылазка не имеет никакого отношения.

Джерело: блог Олесі Яхно

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