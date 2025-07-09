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Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Луцький міський голова повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Основна ціль атаки – Луцьк, Житомир

У ніч проти 9 липня російська терористична армія завдала одного з наймасовіших ударів по території України за весь час. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Луцьк, Житомир.

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі фото 1

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.

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Теги: війна дрон

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