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Масована атака по Україні: ЗСУ назвали нову тактику ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака по Україні: ЗСУ назвали нову тактику ворога
Ворог бив по критичній та цивільній інфраструктурі України
фото: пресслужба ДСНС

Спершу ворог запустив велику кількість дронів по різних регіонах України, після чого завдав ракетного удару

Російські загарбники для атаки по Україні застосували нову тактику.  Рніше ворог не завдавав два масовані удари поспіль. Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Тактика ворога змінюється, тому що він вишукує способи бути максимально ефективним для своїх інтересів. Ми шукаємо засоби протидії ефективні – вони шукають засобу утиску, терору і нападу. Дійсно, такої атаки, що два дні поспіль, навряд можна пригадати. Але така атака була досить очікуваною після виборів», – сказала Гуменюк.

За словами речниці, удар був комбінований. Спершу ворог запустив велику кількість дронів по різних регіонах України, після чого завдав ракетного удару. Це було зроблено для того, щоб виснажити українські системи ППО. Крім того, вона заявила, що загроза нового удару РФ залишається досі. 

«Вчора ввечері ворог вивів і морські ракетоносії на бойове чергування, з яких виявлення пусків ускладнено. Все це може свідчити про підготовку до майбутніх атак також. Станом на зараз ми бачимо два підводні ракетоносії, спорядження яких може сягати восьми калібрів. Крім того, останніми днями дуже сильно активізувалися безпілотні розвідники, зокрема й у тилових регіонах», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі, які запустили російські загарбники по Україні –  55 ворожих «шахідів» та 37 ракет. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

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Теги: ворог системи ППО Наталія Гуменюк обстріл

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