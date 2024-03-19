На Білгородщині розгінний блок російської ракети врізався у будинок (фото)

У російських пабліках з'явилися фото цегляного будинку, в стіні якого застряг об’єкт, схожий на хвостову частину ракети

Користувачі соцмереж пишуть, що об'єкт, схожий на розгінний блок ракети ППО «Панцир-С1»

У Білгородській області РФ у місті Строїтель розгінний блок російської ракети застряг у будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка. Про це пише телеграм-канал Astra.

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Надзвичайна подія трапилася вранці 17 березня, але про неї мовчали, перш ніж інформація просочилася у ЗМІ. Як зазначається, об’єкт впав на вулиці Троїцька, 8. Було пошкоджено будинок й отримала травми одна жінка.

Ймовірно, це була частина ракети російської протиповітряної оборони. Ракета ППО має пристрій самоліквідації, тож на землю може впасти лише її розгінний блок. У російських пабліках з'явилися фото цегляного будинку, в стіні якого застряг об’єкт, схожий на хвостову частину ракети.

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Нагадаємо, 18 березня, російський Білгород нібито зазнав чергової атаки. Міноборони країни-агресорки відзвітувало про нібито збиття спроби атаки із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір». У російських пабліках тим часом із посиланням на заяву мера міста Валентина Демідова під час оперативної наради уряду регіону повідомляють, що під час ранкового обстрілу Білгорода одна людина постраждала, пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, дві машини й автобус.

Раніше російські добровольці з легіону «Свобода Росії» та «Сибірського» батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Білгороді. Місцевих жителів просили перебувати в укриттях.