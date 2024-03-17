У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників у шести областях

У Краснодарському краї заявили про «збиття» кількох безпілотників, унаслідок падіння одного з них сталася пожежа на нафтопереробному заводі

У ніч проти 17 березня у шести російських регіонах пролітали безпілотники. Про це інформують губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, губернатор Калузької області Владислав Шапша, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, мера Москви Сергій Собянін та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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Білгородська область

У Білгородській області пролітали чотири дрони. За словами губернатора В'ячеслава Гладкого, пошкоджено лінію електропередач і газопостачання.

«У Білгородському районі атака за допомогою чотирьох безпілотників, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Октябрьське. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть перепідключення абонентів», – заявив Гладков.

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Брянська область

Також у Брянській області сили ППО нібито збили ракету С-200.

«Зроблено спробу здійснити атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Повітряна мета знищена над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає», – заявив Богомаз.

Калузька область

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про, нібито, знищення одного безпілотника.

«Сьогодні вранці на околиці Калуги силами ППО було знищено БПЛА. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група», – заявив Шапша.

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Краснодарський край

У Краснодарському краї рятувальники заявили про «збиття» кількох безпілотників. Внаслідок падіння одного з них сталася пожежа на НПЗ. Губернатор області Веніамін Кондратьєв поки не коментував.

Атака безпілотників на Москву

Мер Москви Сергій Собянін заявив про, нібито, збиття дронів на підльотах до Москви. Два дрони «збили» у Домодєдово.

«Сьогодні силами ППО міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву», – заявив Собянін.

Зазначається, що по одному безпілотнику «збили» у Раменському та Ступінському міських округах.

«Силами ППО міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву», – написав Собянін.

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Ростовська область

Також губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито збиття дрона на підльоті до Кам'янська.

«Підрозділи ППО успішно відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Наслідки на землі уточнюються», – повідомив він.

Раніше, 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.