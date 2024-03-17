Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників у шести областях

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників у шести областях
фото ілюстративне

У Краснодарському краї заявили про «збиття» кількох безпілотників, унаслідок падіння одного з них сталася пожежа на нафтопереробному заводі

У ніч проти 17 березня у шести російських регіонах пролітали безпілотники. Про це інформують губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, губернатор Калузької області Владислав Шапша, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, мера Москви Сергій Собянін та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Білгородська область

У Білгородській області пролітали чотири дрони. За словами губернатора В'ячеслава Гладкого, пошкоджено лінію електропередач і газопостачання.

«У Білгородському районі атака за допомогою чотирьох безпілотників, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Октябрьське. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть перепідключення абонентів», – заявив Гладков.

Брянська область

Також у Брянській області сили ППО нібито збили ракету С-200.

«Зроблено спробу здійснити атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Повітряна мета знищена над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає», – заявив Богомаз.

Калузька область

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про, нібито, знищення одного безпілотника.

«Сьогодні вранці на околиці Калуги силами ППО було знищено БПЛА. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група», – заявив Шапша.

Краснодарський край

У Краснодарському краї рятувальники заявили про «збиття» кількох безпілотників. Внаслідок падіння одного з них сталася пожежа на НПЗ. Губернатор області Веніамін Кондратьєв поки не коментував.

Атака безпілотників на Москву

Мер Москви Сергій Собянін заявив про, нібито, збиття дронів на підльотах до Москви. Два дрони «збили» у Домодєдово.

«Сьогодні силами ППО міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву», – заявив Собянін.

Зазначається, що по одному безпілотнику «збили» у Раменському та Ступінському міських округах.

«Силами ППО міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву», – написав Собянін.

Ростовська область

Також губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито збиття дрона на підльоті до Кам'янська.

«Підрозділи ППО успішно відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Наслідки на землі уточнюються», – повідомив він.

Раніше, 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області. 

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Сили оборони знайшли «ахілесову п’яту» путінського режиму
Теги: пожежа окупанти Міноборони обстріл завод укриття рятувальники росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через соцмережі як додаток до онлайн-платформи просувається усіляка маячня, яка далі тиражується в місцевих та міжнародних виданнях
«Американські біолабораторії» дісталися й до Африки?
10 березня, 16:02
За останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
20 лютого, 16:46
На Полтавщині пролунав вибух
На Полтавщині пролунав вибух
29 лютого, 00:50
Офіційно: ЗСУ вранці збили два літаки окупантів
Офіційно: ЗСУ вранці збили два літаки окупантів
19 лютого, 11:57
Наразі територія оточена, в регіоні оголошено план «Загорськ»
У Самарській області РФ прогримів вибух на залізничному мосту (фото)
4 березня, 08:07
Тенісисти з країн-агресок будуть допущені до участі в Олімпіаді в індивідуальному статусі
Тенісисти з Росії і Білорусі зможуть виступити на Олімпіади в нейтральному статусі
6 березня, 20:12
Прем'єр Греції сказав, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував у порту Одеси
Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
6 березня, 18:09
Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня
Удар по Кривому Рогу, нова військова допомога від США. Головне за 12 березня
12 березня, 21:00
Документ польського Сейму закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства
Санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі: Сейм Польщі ухвалив резолюцію
8 березня, 14:28

Соціум

У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників на шість регіонів
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників на шість регіонів
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
У російському Слов'янську-на-Кубані палає нафтопереробний завод (відео)
У російському Слов'янську-на-Кубані палає нафтопереробний завод (відео)
У США сталася стрілянина поблизу Філадельфії: є загиблі
У США сталася стрілянина поблизу Філадельфії: є загиблі
Спікер Джонсон розповів, яким буде другий термін Трампа у разі перемоги на виборах
Спікер Джонсон розповів, яким буде другий термін Трампа у разі перемоги на виборах
Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом
Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
8732
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла
6774
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
5186
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
5082
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
4117
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»

Новини

День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Вчора, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Вчора, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Вчора, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
15 березня, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua