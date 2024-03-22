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Наймасштабніша атака на енергетику за останній час – головне за ніч

Ірина Луцак
glavcom.ua
Наймасштабніша атака на енергетику за останній час – головне за ніч
Росія намагалася пошкодити енергетичну інфраструктуру відразу в декількох регіонах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗАЕС на межі блекауту. Дніпровська ГЕС вистояла, але рух наразі обмежено

У ніч проти 22 березня Росія намагалася пошкодити енергетичну інфраструктуру відразу в декількох регіонах України. Масштабна тривога тривала понад 4 години. В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про атаку балістичного озброєння та ударних безпілотників.

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Лунали звуки вибухів у Сумах, Дніпрі, на Хмельниччині, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі та інших містах.

Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС

Унаслідок ракетної атаки на Запоріжжя є поранені, а автопереїзд греблею Дніпровської ГЕС обмежений. ДніпроГЕС стоїть, – про це повідомив голова Центру протидії дезінформації. Водночас росіяни поширюють фейки про нібито влучення у Дніпровської ГЕС. Внаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди, повідомляє радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, уранці 22 березня окупанти завдали чергового цинічного масованого удару по території України. На Вінниччині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє голова ОВА Сергій Борзов.

Як повідомлялося раніше, у Сумській області спостерігаються проблеми з електропостачанням після масованого ракетного обстрілу рф у п’ятницю вранці. Про це повідомили в ОВА. Тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

Також унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин

Читайте також: Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води
Теги: обстріл ракетна атака

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