Наймасштабніша атака на енергетику за останній час – головне за ніч

ЗАЕС на межі блекауту. Дніпровська ГЕС вистояла, але рух наразі обмежено

У ніч проти 22 березня Росія намагалася пошкодити енергетичну інфраструктуру відразу в декількох регіонах України. Масштабна тривога тривала понад 4 години. В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про атаку балістичного озброєння та ударних безпілотників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Лунали звуки вибухів у Сумах, Дніпрі, на Хмельниччині, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі та інших містах.

Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС

Унаслідок ракетної атаки на Запоріжжя є поранені, а автопереїзд греблею Дніпровської ГЕС обмежений. ДніпроГЕС стоїть, – про це повідомив голова Центру протидії дезінформації. Водночас росіяни поширюють фейки про нібито влучення у Дніпровської ГЕС. Внаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди, повідомляє радник мер Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, уранці 22 березня окупанти завдали чергового цинічного масованого удару по території України. На Вінниччині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє голова ОВА Сергій Борзов.

Як повідомлялося раніше, у Сумській області спостерігаються проблеми з електропостачанням після масованого ракетного обстрілу рф у п’ятницю вранці. Про це повідомили в ОВА. Тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

Також унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин