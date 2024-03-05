Росіяни атакували Одесу безпілотниками: є влучання

За попередніми даними постраждалих немає

У ніч на 5 березня ворог атакував Одесу ударними дронами типу Shahed-131/136. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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«Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО», – йдеться в повідомленні.

фото: Сили оборони півдня

В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

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Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

фото: Сили оборони півдня

фото: Сили оборони півдня

За попередніми даними постраждалих немає.

Як повідомляють Сили оборони півдня, 18 безпілотників вдалося збити.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що БпЛА в акваторії Чорного моря рухаються на Одесу. Сили оборони півдня зазначали, що в Одеській області працюють сили ППО.

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Як повідомлялося, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

Як відомо, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу.