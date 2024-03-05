Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ
Після знищення літаків росіяни менше використовують керовані авіабомби
фото з відкритих джерел

Кількість авіаударів з боку росіян за останні декілька тижнів скоротилися у два рази

З початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Унаслідок цього російська піхота під час наступу вже має меншу підтримку з повітря. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Якщо подивитися на статистику авіаударів, то вже можна стверджувати, що в результаті «сушкопаду», коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, кількість авіаударів з боку росіян за останні 2-3 тижні скоротилися у два рази», – наголосив Лиховій.

За його словами, у середині лютого війська РФ завдавали 50-70 авіаударів за добу, а за останні кілька днів – 15-20 авіаударів.

«Це означає, що росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря», – сказав речник.

Таким чином результативність штурмових дій РФ вже менша.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що РФ робить висновки після знищення своїх літаків за останні дні – ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але ці удари все ж продовжуються. 

Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

Нагадаємо, у суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Читайте також: Знищення російського А-50: британська розвідка повідомила про прорахунки РФ
Теги: розвідка Генштаб ворог літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують спроби захопити Авдіївку
Генштаб повідомив, скільки атак окупантів відбили ЗСУ на Авдіївському напрямку
16 лютого, 20:33
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
Нічна атака дронами і ракетами різних типів: скільки ворожих цілей знищено
27 лютого, 08:05
Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити
Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити
25 лютого, 17:39
У самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі
На Нікопольщині пошкоджено лінію електропередач і пекарню, на Донеччині – школи: ситуація в регіонах
19 лютого, 10:14
На Дніпропетровщині понівечені 10 житлових будинків
РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах
20 лютого, 10:15
На Донеччині через обстріл пошкоджено 17  житлових будинків, будинок культури, будівля ліцею, адмінбудівля заводу, п'ять цивільних автомобілі, будівля спорткомплексу
Ракети на Полтавщині з Білгородщини, на Донеччині пошкоджено завод: ситуація в регіонах
21 лютого, 09:47
Українські військові активно ведуть бої з окупантами
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
25 лютого, 04:20
Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях
Повітряні сили збили поблизу Маріуполя Су-34: з’явилося відео
2 березня, 15:17
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень
ЗСУ провели за добу майже 80 боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Вчора, 07:17

Події в Україні

ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ
ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ
Знищення корабля «Сергій Котов», масштабний збій Facebook та Instagram. Головне за 5 березня
Знищення корабля «Сергій Котов», масштабний збій Facebook та Instagram. Головне за 5 березня
В Україні буде створено Єдиний державний реєстр адрес
В Україні буде створено Єдиний державний реєстр адрес
Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині
Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині
На одному з напрямків окупанти створюють загороджувальні загони
На одному з напрямків окупанти створюють загороджувальні загони
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1»
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
17K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
15K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
12K
Нам треба вчитися у ворога
11K
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
8258
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Новини

БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Сьогодні, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Сьогодні, 04:50
День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua