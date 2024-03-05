ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ

Кількість авіаударів з боку росіян за останні декілька тижнів скоротилися у два рази

З початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Унаслідок цього російська піхота під час наступу вже має меншу підтримку з повітря. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Якщо подивитися на статистику авіаударів, то вже можна стверджувати, що в результаті «сушкопаду», коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, кількість авіаударів з боку росіян за останні 2-3 тижні скоротилися у два рази», – наголосив Лиховій.

За його словами, у середині лютого війська РФ завдавали 50-70 авіаударів за добу, а за останні кілька днів – 15-20 авіаударів.

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«Це означає, що росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря», – сказав речник.

Таким чином результативність штурмових дій РФ вже менша.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що РФ робить висновки після знищення своїх літаків за останні дні – ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але ці удари все ж продовжуються.

Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

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Нагадаємо, у суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34.