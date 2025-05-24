Масштабна смертельна ДТП на Кіровоградщині: зіткнулись мікроавтобуси, вантажівка та легковик

Троє людей загинули, ще троє – травмовано

Смертельна аварія за участі чотирьох транспортних засобів сталась у суботу, 24 травня на Кіровоградщині. Троє людей загинули, ще троє – травмовано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Кіровоградської області.

«24 травня о 05:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі легковика, вантажівки та двох мікроавтобусів. Для ліквідації наслідків знадобилася допомога рятувальників», – ідеться у повідомленні.

Страшна аварія сталася на автодорозі М-30, біля селища Новоархангельськ Голованівського району. Тіло загиблої жінки 1980 року народження довелося деблокувати з пошкодженої автівки за допомогою гідравлічного інструменту. Також загинуло двоє чоловіків

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ДТП 43-річна жінка та 30-річний чоловік отримали черепно-мозкові травми, їхній стан оцінюється, як важкий. Третій постраждалий, 38-річний чоловік, отримав забій спини. Усі травмовані учасники аварії госпіталізовані до лікарні в Умані.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталась дорожньо-транспортна пригода, постраждала сім'я. Чоловік з дружиною та їхня 8-річна донька отримали травми.

Також у Дніпрі у п'ятницю, 23 травня, суддя районного суду на мотоциклі збив пішохода. Потерпілий загинув на місці.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

До слова, на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку.

Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення.