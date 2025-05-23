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У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим, йому загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: ДБР

Пішохід переходив дорогу у не встановленому для цього місці

У Дніпрі у п'ятницю, 23 травня, суддя районного суду на мотоциклі збив пішохода. Потерпілий загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

У Дніпрі суддя на мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР фото 1
фото: ДТП

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на автодорозі в межах села Кучаків Бориспільського району, підозрюваний не впорався з керуванням авто та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці, а водію, який скоїв ДТП, загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру та поліцію області.

До слова, у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14-річний водій. Зазначається, що у місті Мала Виска перекинувся легковий автомобіль марки ГАЗ 24-10. Встановлено, що за кермом автівки перебував підліток 2010 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Тіло загиблого хлопця довелося деблокувати з понівеченого автомобіля співробітникам ДСНС. Ще троє пасажирів, 2009 та 2011 років народження, отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

Так, на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.

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Теги: ДТП суддя аварія мотоцикл

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