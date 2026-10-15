Чемпіони Швеції та Андорри встановили сумний рекорд перед матчем Ліги конференцій

Суперники на двох залучили одного журналіста

Єврокубкове протистояння не зацікавило представників медіа

Шведський «М'єльбю» провів пресконференцію перед поєдинком основного раунду Ліги конференцій проти андоррського «Інтер Клуб Ескальдеса» для одного журналіста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportbladet.

Команда з рибацького селища Геллевік несподівано завоювала чемпіонський титул у сезоні-2025. Оскільки домашня арена «М'єльбю» не відповідає критерієм УЄФА, то шведський клуб вирішив приймати суперників на євроарені в Гельсінборзі. Утім, тамтешні репортери інтерес до матчу не проявили – на розмову з представниками «М'єльбю» прийшов лише один журналіст.

Утім, антирекорд скромного колективу тримався недовго. Згодом свою передматчеву пресконференцію провів «Інтер Клуб Ескальдес». Поспілкуватися з гостями не прибув жоден представник преси.

«М'єльбю», однак, не залишився без підтримки безпосередньо під час поєдинку. На стадіон «Олімпія» прийшов 2691 вболівальник. Тим часом населення Геллевіка – всього 1485 осіб.

До слова, вихованець англійського «Ліверпуля» Кумас повторив виняткове досягнення в Лізі чемпіонів. Форвард оформив гол і асист в турнірі у 21 рік. Досі єдиним мерсисайдцем із таким досягненням був екскапітан гранда Джеррард.

Нагадаємо, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.