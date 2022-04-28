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    Ракетний удар по Києву: з'явилася інформація про постраждалих

    Під час ракетної атаки на Київ постраждали мирні мешканці - Ракетний удар по Києву: з'явилася інформація про постраждалих
    Під час ракетної атаки на Київ постраждали мирні мешканці
    фото: Антон Геращенко / Instagram

    За попередньою інформацією, постраждали люди, які знаходилися поверхом вище від зони ураження

    Під час ракетного удару по Києву 28 квітня постраждали люди. Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

    «У результаті обстрілу у Києві є постраждалі. Два влучення. Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта», – сказала Водолага. За її словами, влучання було в перші поверхи, а на верхніх є люди.

    Крім того, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у своєму Telegram-каналі про те, що з ракет, яку війська агресора випустили на Київ, знищила українська ПВО.

    За словами Геращенка, окупанти змінили тактику. Вони запускають одразу три ракети по одній цілі, щоб їх було важче збити.

    Нагадаємо, вибухи, які кияни чули увечері 28 квітня, виявилися ракетними атаками російських військових.

    Нагадаємо, прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської територіальної громади зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін.

    Теги: вибух росія Київ війна
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    Ракетний удар по Києву: з'явилася інформація про постраждалих