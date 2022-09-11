«Мер» Ізюма втік з міста ще до наступу ЗСУ

Владислав Соколов – колишній міліціонер, був кандидатом на посаду міського голови Ізюма в 2020 році

Рашисти залишили в Ізюмі величезну кількість техніки та боєприпасів

Гауляйтер міста Ізюм на Харківщині Владислав Соколов втік з міста ще до контрнаступу Збройних сил України. Про це повідомив військовослужбовець Нацгвардії України, колишній депутат Ізюмської міської ради Микита Каракай повідомив в ефірі телемарафону.

«На жаль, по колаборантах у мене є така інформація, що самопроголошеному меру Ізюма Соколову та його свиті вдалося евакуюватися ще до початку наступальних дій наших військ. За моїми даними, вони знаходяться на території Російської Федерації. Покидали місто росіяни та колаборанти швидко. Ті, хто встиг, звісно. Залишили величезну кількість техніки та боєприпасів», – сказав Каракай.

Відомо, що Ізюм загарбники окупували на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. З 2 квітня місто повністю окуповане. В Ізюмі немає електрики, води й газу. 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм від російських окупантів.

Владислав Соколов – колишній міліціонер, був кандидатом на посаду міського голови Ізюма в 2020 році від партії «Наш край», однак програв чинному меру Валерію Марченку. Після звільнення з міліції Соколов працював завідувачем сектору безпеки в «Ощадбанку». З приходом військ РФ передав їм майно банківської установи, зокрема, й зброю, за що йому заочно оголошено підозру.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.