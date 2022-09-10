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Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
На екрані оператора – знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма
фото: Юрій Бутусов/Facebook

Підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти

Підрозділі кількох дивізій російської армії не встигли втекти з Ізюму і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ дуже акуратно та ефективно знищують ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Російські війська потрапили в котел в Ізюмі. Підрозділи кількох дивізій ЗС РФ не встигли втекти з Ізюму, і потрапили в оточення. Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога. На фото на екрані оператора – знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма. Усі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих, хто чинить опір, – послідовно та акуратно знищують, так, щоб уникнути власних жертв. Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ», – розповів журналіст.

Раніше українські військові показали, як входять у місто Ізюм, що на Харківщині.Також на блокпосту при в’їзді у місто видно український прапор. Як повідомлялося раніше, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Про ситуацію на фронтах станом на вечір 10 вересня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

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