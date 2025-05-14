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Міненерго затвердило графіки ремонтних робіт на енергообʼєктах після атак РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міненерго затвердило графіки ремонтних робіт на енергообʼєктах після атак РФ
На цей час ситуація в енергосистемі стабільна, а обмеження електроенергії не передбачаються
фото з відкритих джерел

Графіки розроблено так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та була можливість покривати потреби споживання

Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра енергетики Миколи Колісника.

За словами посадовця, антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, а всі заплановані заходи реалізуються у повному обсязі. «Особлива увага приділяється відновленню генерації. Фактично це наш пріоритет, оскільки потрібна додаткова потужність», – каже Колісник.

Чиновник наголосив, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, обмеження електроенергії не передбачаються. Єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.

Нагадаємо, вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергосистемі наразі краща, ніж минулого року. Станом на зараз в Україні працює тільки п'ять атомних блоків з дев'яти, тому в липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

Ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год. Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

Як повідомлялося, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

За прогнозом Нацбанку, очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

До слова, Європейська мережа операторів системи передання електроенергії Entso-E підвищила ліміт експорту електроенергії для України та Молдови на 100 МВт – до 650 МВт.

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Теги: електроенергія енергетика Міненерго

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