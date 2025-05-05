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У квітні ДТЕК повернув світло в оселі 430 тис. домогосподарств після ворожих обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У квітні ДТЕК повернув світло в оселі 430 тис. домогосподарств після ворожих обстрілів

Найбільше від обстрілів потерпає енергосистема Донеччини

У квітні енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині попри постійну небезпеку енергетики продовжували працювати над відновленнями як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах.

Зокрема, тут минулого місяця їм вдалося повернути електрику у 234,2 тисячі осель. Дніпропетровщина теж усе частіше потерпає від ворожих обстрілів, особливо її південь.

У квітні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 194,8 тисяч родин місцевих мешканців. Окрім того, потерпала від ворожих атак і Одещина. Тут у квітні ремонтні бригади відновили електропостачання 1,1 тисяч домівок. У той же період енергетики повернули світло в домівки 1,2 тисяч родин жителів Київщини та 808 мешканців Києва.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тис. родин в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Теги: Одещина Дніпропетровщина ДТЕК електроенергія

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