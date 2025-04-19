Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину

В Україні може виникнути дефіцит електрики влітку

Цього літа у вечірній час в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі «Київ 24», передає «Главком».

За його словами, частина енергоблоків піде на ремонт.

«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути – збільшити імпорт», – сказав депутат.

Нагадаємо, «Укренерго» спростувало чутки про можливе повернення відключень електроенергії в Україні, підтвердивши, що наразі жодних заходів обмеження не запроваджено, але закликало знизити споживання.

«Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується», – зазначили в компанії.

До слова, поточні цінові обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають залученню імпортерів і можуть негативно впливати на енергетичну безпеку країни.