Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
фото з відкритих джерел

В Україні може виникнути дефіцит електрики влітку

Цього літа у вечірній час в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі «Київ 24», передає «Главком».

За його словами, частина енергоблоків піде на ремонт.

«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути – збільшити імпорт», – сказав депутат.

Нагадаємо, «Укренерго» спростувало чутки про можливе повернення відключень електроенергії в Україні, підтвердивши, що наразі жодних заходів обмеження не запроваджено, але закликало знизити споживання.

«Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується», – зазначили в компанії.

До слова, поточні цінові обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають залученню імпортерів і можуть негативно впливати на енергетичну безпеку країни.

Читайте також:

Теги: Сергій Нагорняк відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
«Кінець» енергетичного перемир'я. РФ вдарила по енергооб'єктах на Сумщині
Вчора, 23:09
У НКРЕКП пояснили, що стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки
Україна перейде на номінальну напругу 230/400 вольт
16 квiтня, 21:51
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
У Чорнобильській зоні з'явилась перша сонячна електростанція
12 квiтня, 13:32
Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
11 квiтня, 12:29
У години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
10 квiтня, 15:26
Інвестори у зелену енергетику вже звернулись до народних депутатів профільного комітету та уряду
Через земельні проблеми інвестори не зможуть будувати зелені електростанції – Голіздра
2 квiтня, 15:02
Дорофєєва познайомилася з місцевим шестирічним лелекою Федором
Повідомлення про відключення світла у «Київ Цифровий» озвучила відома українська співачка
27 березня, 14:25
Впровадження СВАМ у повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 році
Відстрочка щодо сплати екологічного мита CBAM – це питання виживання наших експортних галузей – еколог
26 березня, 13:08
Для розвитку зеленої енергетики в Україні проблема боргів має бути вирішена повністю, вважає Євтушенко
Інвестори отримують збитки через недоплату 25 млрд грн за зелену енергію – керуючий партнер UDP Renewables
25 березня, 14:53

Суспільство

Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»
Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Відключення світла можуть повернутися влітку: названо причину
Як вирішити проблему з мобілізацією? Відомий військовий назвав подію, яка розбудить країну
Як вирішити проблему з мобілізацією? Відомий військовий назвав подію, яка розбудить країну
Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД
Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
58K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
47K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
23K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
15K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua