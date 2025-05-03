Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Прайс-кепи знижують рентабельність генерації – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Прайс-кепи знижують рентабельність генерації – експерт
Прайс-кепи у поєднанні з волатильністю ринку ставлять під сумнів економічну доцільність самовиробництва, зазначила Верещинська
фото: depositphotos.com

Прайс-кепи заважають підключати нову генерацію до ринку – директорка Європейсько-українського енергетичного агентства

Цінові обмеження на ринку електроенергії знижують привабливість розширення приватної генерації для продажу в мережу та стримують розвиток розподіленої енергетики. На цьому наголосила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська. 

За її словами, прайс-кепи у поєднанні з волатильністю ринку ставлять під сумнів економічну доцільність самовиробництва, особливо коли мова йде не лише про покриття власного споживання, а й про продаж електроенергії.

«У разі продажу електроенергії в мережу економічна привабливість стає менш очевидною. Волатильність цін на оптовому ринку та регульовані прайс-кепи знижують рентабельність самовиробництва», – зазначила Верещинська.

Вона підкреслила, що обмеження у вигляді граничної ціни у 9 тис. грн/МВт·год у пікові години не дозволяють бізнесу в повній мірі скористатись перевагами високих цін, тоді як у години з надлишком генерації ціни часто опускаються до рівня, близького до собівартості.

«У пікові години споживання ціни на ринку на добу наперед регулярно досягають обмеження, яке становить 9 тис. грн за МВт-год, тоді як у години максимальної сонячної генерації вони часто опускаються нижче 3 тис. грн за МВт-год. Це створює суттєвий розрив у вигодах між економією на власному споживанні та продажем надлишків у мережу і стримує підприємства від розширення потужностей з метою продажу електроенергії», – наголосила вона.

Нагадаємо, експерт ПРООН та член громадської ради при Міненерго Андрій Курмаз також заявив, що обмеження цін на ринку електроенергії стримують імпорт з ЄС та гальмують розвиток установок для зберігання енергії.

Читайте також:

Теги: Міненерго імпорт енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балі є головним туристичним центром Індонезії
На Балі стався блекаут (фото, відео)
Вчора, 19:30
Кабмін на засіданні ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію
Шмигаль розповів, коли зміниться тариф на світло
29 квiтня, 16:50
Мають бути працюючі перехідні ринкові механізми для підтримки інвесторів, зазначила Рибачук
Іноземні банки остерігаються фінансувати зелену енергетику в Україні через кризу боргів – інвестор
22 квiтня, 17:13
Мита Трампа вплинули на протистояння двох популярних газованих напоїв
Як торговельна війна впливає на бізнес Coca-Cola та Pepsi: аналіз WSJ
22 квiтня, 16:08
«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
14 квiтня, 09:15
Трамп стримано відреагував на нові рішення Китаю щодо фільмів
«Чув про речі і гірші»: Трамп відповів на рішення Китаю обмежити імпорт фільмів
11 квiтня, 11:18
Туреччина може отримати переваги від економічних рішень Трампа
Туреччина може отримати зиск з нових митних тарифів США
9 квiтня, 12:54
Бізнес очікує на стабільне фінансування для запуску нових проєктів
Борг перед ВДЕ зменшується, але потребує остаточного врегулювання, – інвестори
8 квiтня, 17:35
За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів
За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів
7 квiтня, 07:52

Економіка

Прайс-кепи знижують рентабельність генерації – експерт
Прайс-кепи знижують рентабельність генерації – експерт
Гендиректор ДТЕК оцінив угоду про копалини з американцями
Гендиректор ДТЕК оцінив угоду про копалини з американцями
Гетманцев розповів, чи вдалося вирішити проблему «чорного зерна»
Гетманцев розповів, чи вдалося вирішити проблему «чорного зерна»
WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
21K
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал
12K
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
11K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
8866
Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua