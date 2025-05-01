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Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Максимальна потужність експорту електроенергії становитиме 650 МВт
фото: Pexels

Наша країна здійснює експорт електроенергії до всіх сусідніх країн ЄС

Європейська мережа операторів системи передання електроенергії Entso-E підвищила ліміт експорту електроенергії для України та Молдови на 100 МВт – до 650 МВт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Він нагадав, що попереднє обмеження в 550 МВт діяло з березня 2024 року. А тепер, за його словами, збільшення квоти дозволить ефективніше балансувати енергосистему, уникати обмежень генерації та отримувати додатковий дохід від зовнішньої торгівлі.

Україна здійснює експорт електроенергії до всіх сусідніх країн ЄС – Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі та Молдови. Навесні традиційно спостерігається зростання експорту і скорочення імпорту.

У березні 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 11% – до 272,3 тис. МВт·год, а експорт — у 2,3 раза, до 76,3 тис. МВт·год. За підсумками першого кварталу 2024 року імпорт зріс у 5,5 раза, а експорт знизився на 5% у річному вимірі.

Нагадаємо, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год.

Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

Як повідомлялося, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

За прогнозом Нацбанку, очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

До слова, уночі 1 травня у Миргородській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач, внаслідок чого частина споживачів опинилася без світла.

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Теги: Герман Галущенко електроенергія Європейський союз

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