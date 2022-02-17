Скільки російського війська біля кордонів України: Резніков озвучив реальні цифри

Рєзніков: невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна

Міноборони не фіксує заявленого відведення військ РФ

За останніми даними біля кордонів України зосереджено близько 140 тис.російських військових, а Міноборони не фіксує заявленого відведення військ РФ. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Станом на сьогоднішній ранок (інтерв'ю записувалося 16 лютого, – ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про яке заявляє РФ», – зазначив Резніков.

Він підкреслив, що невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна. «І тут це збігається з вчорашніми заявами з США, що факту відведення військ немає», – зауважив Резніков.

На запитання журналіста, хто був близький у своїх заявах: канцлер Шольц після зустрічі з Путіним, який повідомив про 100 тис. військових біля кордонів України, чи президент Байден, який заявив про 150 тис., Резніков відповів, що «в цьому контексті канцлер Німеччини помиляється».

«Пан Байден близький до істини. Якщо не помиляюся, станом на вчора було 125 тис. наземного контингенту, а якщо брати морську і повітряну складову – то це десь під 140 тис. приблизно», – резюмував глава Міноборони.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ.

Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.