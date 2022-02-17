Опозиція вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

Геращенко: треба негайно скликати засідання ТКГ

«Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції влади на обстріл дитячого садка на Луганщині. Про це написала співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook.

Вона наголошує – треба негайно скликати засідання ТКГ та провести телефонні консультації у рамках нормандського формату.

«Сьогодні зранку окупанти обстріляли дитячий садочок в Станиці Луганській. Дві співробітниці отримали контузії. В Станиці знаходиться не лише КПВВ, там базується частина СММ ОБСЄ, й в принципі цей населений пункт, попри безпосередню близькість з лінією зіткнення, вважався спокійним… Обстріли садочка здійснено забороненою мінськими угодами зброєю», – пише Геращенко.

«В останні роки контрольовані РФ бойовики порушують режим тиші в основному вночі, коли спостерігачі СММ вже не фіксують порушень. Так само особливої реакції вимагає те, що обстріляно саме дитячий заклад, востаннє по школам лупили взимку 17, в Авдіївці», – нагадала Геращенко.

«Європейська Солідарність» розцінює цю провокацію окупаційних військ проти мирного населення як грубе порушення мінських угод. Обстріл садочка серед білого дня відбувається на фоні нарощування російських військ поблизу українських кордонів і брехні Кремля про відведення своїх частин та техніки. Ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі в своїх агресивних намірах проти України й потребує жорсткої реакції української влади і світу», – наголошує співголова фракції.

«Необхідно негайно скликати засідання ТКГ і обговорювати там деградацію безпекової ситуації, скликати телефонні консультації в нормандському форматі й обговорювати там не формули Штайнмайера, а безпеку українських дітей. Зеленський має апелювати до західних партнерів щодо негайного введення додаткових санкцій проти РФ за ескалацію ситуації на Донбасі і обстріли українських населених пунктів, агресію проти України», – вважає Ірина Геращенко.

«Ці фото украінські дипломати мають негайно продемонструвати на сьогоднішніх слуханнях в Радбезі ООН, які фарисейно збирає РФ. Світ повинен дати відсіч агресору. Сьогодні суспільство має об’єднатися навколо захисту українського суверенітету, безпеки мирного населення, а отже – посилення української армії, яка залишається гарантом нашої незалежності», – резюмує Ірина Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Також бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.