Визнання «ЛДНР». Курт Волкер пояснив, яку гру затіяв Путін

«Путін змушує Україну гарантувати автономію невизнаним республікам»

Визнання «Л/ДНР» є наступним кроком для Путіна. Президент країни-агресорки тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер.

«Якщо Україна не піде на це, тоді Путін визнає незалежність «Л/ДНР», – сказав він.

У такому випадку, на думку Волкера, «проти Росії можуть бути запроваджені скромні, не кардинальні санкції». І при цьому Шольц говорить: Україні не світить членство в НАТО, щоб уникнути війни.

Курт Волкер. Фото: Уніан

Раніше очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв у інтерв’ю «Главкому» розповів: вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР».

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен







