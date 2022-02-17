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    Визнання «ЛДНР». Курт Волкер пояснив, яку гру затіяв Путін

    Путін хоче змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам - Визнання «ЛДНР». Курт Волкер пояснив, яку гру затіяв Путін
    Путін хоче змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам
    фото з відкритих джерел

    «Путін змушує Україну гарантувати автономію невизнаним республікам»

    Визнання «Л/ДНР» є наступним кроком для Путіна. Президент країни-агресорки тисне на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб змусити Україну гарантувати автономію невизнаним республікам. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер.

    «Якщо Україна не піде на це, тоді Путін визнає незалежність «Л/ДНР», – сказав він.

    У такому випадку, на думку Волкера, «проти Росії можуть бути запроваджені скромні, не кардинальні санкції». І при цьому Шольц говорить: Україні не світить членство в НАТО, щоб уникнути війни.

    Курт Волкер. Фото: Уніан
    Курт Волкер. Фото: Уніан

    Раніше очільник української делегації в парламентській асамблеї НАТО, депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв у інтерв’ю «Главкому» розповів: вийти із ситуації, котра склалася нині довкола України, Путін може через «втішний приз» – визнання «ДНР»–«ЛНР». Однак тоді Росії доведеться вийти і з «Мінська». І це, мабуть, найгірший варіант, що лежить в Кремлі на столі.

    Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР».

    Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

    Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен

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    Теги: МЗС ОБСЄ США НАТО санкції депутат ГРУ Путін незалежність Україна Курт Волкер президент Володимир Огризко Ентоні Блінкен
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    Визнання «ЛДНР». Курт Волкер пояснив, яку гру затіяв Путін