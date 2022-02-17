Проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні

Окупанти обстрілювали українські позиції біля Станиці Луагнської, Попасної та на Донецькому напрямку

Про зафіксовані факти власноручних порушень Мінських домовленостей бойовики не повідомляють

Так звана «Народна міліція ЛНР» звинуватила Збройні сили України у суттєвому загостренні ситуації на лінії бойового зіткнення у Луганській області. Вранці представник бойовиків Ян Лещенко записав відеозвернення у якому заявив, що ЗСУ «здійснюють спроби ескалації конфлікту».

Зокрема, бойовик звинуватив 57 ОМБР ЗСУ в обстрілі району підконтрольного окупантам населеного пункту Сокільники та Донецький з 120-мм міномету.

79 ОМБР представник бойовиків звинуватив у, нібито, обстрілі з мінометів населеного пункту Веселеньке, а особовий склад 24 ОМБР – в обстрілі окупованого населеного пункту Золоте-5 тощо.

Також представники незаконних збройних формувань «ДНР» заявили про обстріли з важких мінометів кількох населених пунктів, підконтрольних окупантам «ДНР».

Вчорашній обстріл бойовиками так званої ЛНР з мінометів підконтрольної українській владі прифронтової Станиці Луганської представники бойовиків ніяк не коментували.

Зі свого боку пресслужба Об’єднаних сил повідомила, що бойовики «ДНР» та «ЛНР» продовжують нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи та збільшили кількість обстрілів українських позицій у порівнянні з попередньою добою з п’яти до восьми. До того ж, за даними штабу Операції об’єднаних сил, упродовж минулої доби бойовики дівічі використовувавли великокаліберне озброєння, заборонене Мінськими угодами, проти української армії. Ще стільки ж разів було зафіксовано використання заборонених озброєнь від початку доби 17 лютого.

«Підрозділи, які входять до складу Об’єднаних сил, виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання Мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога», – повідомляє пресслужба Об’єднаних сил.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ від українських кордонів. Проте станом на вечір 16 лютого українська розвідка не фіксувала ознак відведення ворожих військ.

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