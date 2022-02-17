Російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ

Танки та іншу гусеничну бронетехніку, ніби то, перевезуть залізницею

У НАТО поки не бачать відведення військ від українських кордонів

Міністерство оборони Росії два дні поспіль звітує, що військова техніка підрозділів Західного військового округу повертається до гарнізону після маневрів.

«Військовий ешелон з технікою підрозділів танкової армії ЗВО вирушив до пункту постійної дислокації після завершення планових навчань», – йдеться у прессрелізі Міноборони РФ.

Танки та іншу гусеничну бронетехніку перевезуть залізницею «на відстань близько тисячі кілометрів», уточнили в оборонному відомстві.

Також окупанти повідомляють, що у Збройних силах Російської Федерації продовжується комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ, у яких беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ. Як зазначається, ще не завершилися, але вийшли на фінальний етап спільні з Білорусією маневри «Союзна рішучість-2022». У Мінську наголошували, що після 20 лютого в країні не залишиться жодного російського солдата та одиниці техніки.

Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.