Росія відмовилася від участі у засіданні ОБСЄ

Гаврилов повідомив в четвер, що Росія не братиме участі в засіданні у п’ятницю

Україна попросила активізувати пункт 16.3 Віденського документа

Спеціальне засідання ОБСЄ через посилену військову активність РФ біля кордонів України у п’ятницю, 18 лютого, пройде без Росії. Про це повідомило польське головування ОБСЄ у Twitter.

«Україна попросила активізувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ щодо співпраці в галузі безпеки», – йдеться у повідомленні.

Віденський документ – міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ від 2011 року, яка призначена для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні. Документ підписали 56 держав, які входять до ОБСЄ. Пункт 16.3 документа передбачає, що держава, яка подає запит з вимогою надати роз’яснення щодо незвичайної військової діяльності, або яка відповідає на такий запит, чи обидві держави можуть просити провести зустріч всіх держав-учасниць. Чинне головування в ОБСЄ або його представник протягом 48 годин скликає таку зустріч, під час якої обидві держави представлять свої погляди.

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов повідомив в четвер, що Росія не братиме участі в засіданні у п’ятницю.

11 лютого Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму протягом 48 годин. Утім, Москва проігнорувала звернення.

13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про скликання засідання з РФ і країнами-учасницями ОБСЄ. За його словами, якщо «Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць».