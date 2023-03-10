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Міноборони назвало стратегічні цілі росіян в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало стратегічні цілі росіян в Україні
фото: Генштаб

Противник не відмовляється від планів знищення і захоплення України

Росія не змінила свої стратегічні цілі у війні проти України Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, противник не відмовляється від планів знищення і захоплення нашої держави.

«Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України», – підкреслила заступниця міністра оборони.

Маляр звернула увагу на те, що окупанти намагаються виконати завдання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. «Станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України та намагається виконати задачу виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається», – зазначила Маляр.

Нагадаємо, розпочалася 380-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Теги: окупанти Telegram населення ворог війна Міноборони

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