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Якщо не зупинити Іран, буде ядерна війна – прем'єр Ізраїлю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Якщо не зупинити Іран, буде ядерна війна – прем'єр Ізраїлю
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху
Фото: Abir Sultan / AP

Нетаньяху: «Жорсткі санкції та реальна військова противага – єдиний спосіб перешкодити Ірану виробляти ядерну зброю»

Розпочнеться ядерна війна, якщо Ірану буде дозволено отримати атомну зброю. Це змінить світ і стане великою проблемою для всіх. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Jerusalem Post.

«Жахлива ядерна війна вибухне, якщо світ не завадить Тегерану отримати ядерну зброю. Це стане проблемою для всіх нас. Це змінить світ», – заявив посадовець.

Поява ядерної зброї в Ірану, за його словами, запустить ланцюгову реакцію в регіоні, оскільки інші режими, які розуміють таку небезпеку, поспішатимуть озброюватися.

Відповідаючи на коментарі тих, хто побоюється початку ядерної війни у разі бойових дій проти Ірану, прем’єр наголосив: «Ви зіткнетеся з війною, якщо ви цього не зробите, потенційно жахливою ядерною війною».

Нетаньяху впевнений, що поєднання жорстких санкцій і наявності реальної військової противаги – єдиний спосіб перешкодити Ірану виробляти ядерну зброю.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін назвав дипломатію найкращим способом не дати Ірану отримати атомну зброю.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія – найкращий спосіб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Як неодноразово давав зрозуміти президент США Джо Байден, Вашингтон не дозволить Ірану придбати ядерну зброю», – зазначив він.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з прем'єром-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху підтвердив, що військова операція Ізраїлю проти Ірану розпочнеться найближчим часом

Раніше повідомлялося, що зближення Москви та Тегерану у військовому питанні може прискорити ухвалення Ізраїлем рішення щодо ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Також ми писали, що іранські безпілотники атакували ізраїльський нафтовий танкер

До відома, Ізраїль звинуватив Іран у продажі зброї до 50 країн світу.

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Теги: війна Ізраїль Іран ядерна зброя

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