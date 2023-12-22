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Зеленський провів нараду з Умєровим і його командою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський провів нараду з Умєровим і його командою
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Під час наради було обговорено розв'язання питань, які задають українські військові

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та його командою. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, під час наради було обговорено розв'язання питань, які задають українські військові.

«Питання мотивації, питання визначеності термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!» – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який прибув із візитом до України.  

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, українські захисники знищили на південному напрямку відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Триває 667-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: президент Володимир Зеленський військові зброя

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