Зеленський провів нараду з Умєровим і його командою

Під час наради було обговорено розв'язання питань, які задають українські військові

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та його командою. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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За словами Зеленського, під час наради було обговорено розв'язання питань, які задають українські військові.

«Питання мотивації, питання визначеності термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!» – сказав президент.

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Раніше повідомлялося, що 22 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який прибув із візитом до України.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, українські захисники знищили на південному напрямку відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Триває 667-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.