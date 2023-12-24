Мобілізація по-новому. Умєров розповів, коли законопроєкт зареєструють у Раді

Умєров: «Мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист – це питання, які потребують роз’яснення або змін»

Українська влада готує зміни в мобілізації. Найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт. Про це повідомив міністра оборони Рустем Умєров в інтерв'ю «Суспільному».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник Міноборони пояснив, що влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

«Ми її обговорюємо з Силами безпеки й оборони, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Головний меседж – як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна», – зазначив Умєров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами міністра, ці складові – дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх. Він наголосив, що нашому суспільству потрібно зрозуміти, як ми відвойовувати свої землі, і тому мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист – це питання, які потребують роз’яснення або змін.

Умєров додав, що якщо влада хоче допомогти суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною і коли вона звільниться. Саме для цього й готується законопроєкт.

Крім того, очільник оборонного відомства прокоментував слова президента Володимира Зеленського про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

«У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: «Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей» – звісно, Кабінет Міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації, і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті», – пояснив Умєров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, українці зможуть побачити документ уже найближчими днями.

«Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт – «Главком») реєструвати», – уточнив Умєров.

Нагадаємо, що народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

До слова, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на одній зі ставок розглядалося питання про мобілізацію ще 500 тис. осіб, однак для прийняття такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом.