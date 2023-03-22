Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині

Росіяни планують залучити всіх місцевих чоловіків до мобілізаційних навчань

На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують примусові мобілізаційні заходи. Зокрема, на Луганщині окупанти планують залучити всіх місцевих чоловіків до мобілізаційних навчань. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Зокрема у н. п. Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство РФ та так званої ЛНР).

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При цьому росіяни для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

«У свою чергу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання», – додала Маляр.

Нагадаємо, триває 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.