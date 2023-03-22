Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти

Від пуску до влучання ракет РСЗВ «Торнадо» – десятки секунд

Російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За попередніми даними, це ймовірно реактивна система залпового вогню «Торнадо-С». Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – десятки секунд. Якщо є можливість у наших Сил оборони оповістити коли буде працювати реактивна й ствольна артилерія – це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, якщо немає розвідувальних даних, тому можуть бути такі терористичні атаки ворога», – заявив Ігнат.

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 осіб постраждали, ще одна загинула. В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив в інтерв'ю «Главкому» , що відомо уже про 31 постраждалого.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.