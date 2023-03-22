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Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти
ДСНС

Від пуску до влучання ракет РСЗВ «Торнадо» – десятки секунд

Російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«За попередніми даними, це ймовірно реактивна система залпового вогню «Торнадо-С». Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – десятки секунд. Якщо є можливість у наших Сил оборони оповістити коли буде працювати реактивна й ствольна артилерія – це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, якщо немає розвідувальних даних, тому можуть бути такі терористичні атаки ворога», – заявив Ігнат.

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 осіб постраждали, ще одна загинула. В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив в інтерв'ю «Главкому» , що відомо уже про 31 постраждалого.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.

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Теги: Запоріжжя війна окупанти ракета

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