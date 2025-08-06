Міноборони цьогоріч кодифікувало рекордну кількість боєприпасів

Міноборони кодифікувало 50 нових боєприпасів українського виробництва за липень

У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, серед нових боєприпасів, що пройшли кодифікацію в липні, переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Крім того, до переліку увійшли новітні фугасні, уламкові та термобаричні боєприпаси, призначені для використання з безпілотними літальними апаратами.

Загалом за перші сім місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва.

«Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів», – підкреслили у Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2025 року Міністерство оборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 мільйон FPV-дронів. За його словами, для забезпечення швидшого та ефективнішого постачання дронів на фронт були впроваджені нові підходи.

Шмигаль розповів про дві основні новації, які допомагають прискорити процес забезпечення військових, зокрема:

Рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик: Замість закупівель конкретних моделей дронів, міністерство контрактує виробників, чия продукція відповідає певним технічним вимогам. Це дозволяє залучити ширше коло виробників, створити конкуренцію та забезпечити прозорість завдяки торгам у системі Prozorro.

DOT-Chain Defence: Цей цифровий маркетплейс дозволяє підрозділам самостійно обирати необхідні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників безпосередньо на передову. Наразі платформа працює в пілотному режимі для 12 бойових бригад.

«Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками», – зазначив міністр. Згідно з його дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, і кожен підрозділ отримував саме ті дрони, які потрібні для виконання бойових завдань.