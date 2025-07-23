Міноборони вперше показало мобільні комплекси для обслуговування F-16

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Комплекси мають пришвидшити процес обслуговування літаків

Міністерство оборони показало світлини мобільних комплексів обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.

Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння фото: mil.gov.ua/Міноборони

«Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть проблему мобільності, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Крім того, вони мають пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше людей», – йдеться в заяві.

Мобільні комплекси складаються з:

Комплексу планування місій – це пункт управління для здійснення передпольотного брифінгу та супроводу літаків у ближній зоні. До нього входить модуль з робочими місцями для п’яти-семи операторів, а також житловий модуль з усім необхідним для якісного відпочинку військових – включно з душем, кухонною зоною та місцем для сну.

Комплексу з обслуговування, який включає майстерню для підготовки та перевірки авіаційного озброєння, два фургони для транспортування та підвіски боєприпасів до літака та один пікап для переміщень команди, повсякденної діяльності, логістиці майна і так далі.

Нагадаємо, українські винищувачі F-16 та Mirage спільно з літаками НАТО будуть координуватися в єдиній цифровій системі.

До слова, в Україні 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот встиг катапультуватися та скерував літак так, щоб уникнути падіння в житловому районі.