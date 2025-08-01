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Шмигаль назвав, скільки дронів від Міноборони передано на фронт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шмигаль назвав, скільки дронів від Міноборони передано на фронт
Шмигаль: Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань
фото: Денис Шмигаль

Замість закупівель конкретних моделей дронів, Міноборони контрактує виробників

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2025 року Міністерство оборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 мільйон FPV-дронів. За його словами, для забезпечення швидшого та ефективнішого постачання дронів на фронт були впроваджені нові підходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Шмигаль розповів про дві основні новації, які допомагають прискорити процес забезпечення військових, зокрема:

  • Рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик: Замість закупівель конкретних моделей дронів, міністерство контрактує виробників, чия продукція відповідає певним технічним вимогам. Це дозволяє залучити ширше коло виробників, створити конкуренцію та забезпечити прозорість завдяки торгам у системі Prozorro.
  • DOT-Chain Defence: Цей цифровий маркетплейс дозволяє підрозділам самостійно обирати необхідні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників безпосередньо на передову. Наразі платформа працює в пілотному режимі для 12 бойових бригад.

«Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками», – зазначив міністр. Згідно з його дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, і кожен підрозділ отримував саме ті дрони, які потрібні для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командування Сухопутних військ, викрили та ліквідували ще одну схему розкрадання оборонних коштів. Начальник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, що дислокується на Київщині, привласнював гроші, призначені для закупівлі бойових дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які бригада використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

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Теги: Міноборони Денис Шмигаль дрон

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