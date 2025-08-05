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«Піксель» не зникає: Міноборони прокоментувало закупівлю нового камуфляжу

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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«Піксель» не зникає: Міноборони прокоментувало закупівлю нового камуфляжу
Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів «олива», «койот» чи ММ-16Ф
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони оголосило про закупівлю 20 тисяч одиниць пробних партій речевого забезпечення у новому камуфляжі, який є додатковим варіантом, а не заміною ММ-14

У червні 2025 року оборонне відомство затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25, який використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Про це пише «Главком» з посиланням на МО України.

Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.

Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 («піксель») на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – «олива», «койот» чи ММ-16Ф.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) «Тканини бавовняні та змішані», яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. На сьогодні від виробників (постачальників) до ЦУРМЗ вже надійшло понад десять звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами, наголошують у відомстві.

Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт.

«Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном», – зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

«Піксель» не зникає: Міноборони прокоментувало закупівлю нового камуфляжу фото 1

Таким чином запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням, а також розширить можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку та пошиття в подібних кольорових патернах.

Після отримання запиту від військових ДП «Державний оператор тилу» ініціював закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під оновлені стандарти. Закупівельна агенція вже оголосила перші тендери на пробні партії продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу – по 20 000 одиниць. Такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення, наголосили в оборонному відомстві.

Раніше повідомлялося, що українські військові поступово переходять на новий малюнок ММ-25, що дуже схожий на популярний міжнародний камуфляж Multicam та який має замінити нинішній зразок форми – ММ-14, більш відомий як «піксель».

Нагадаємо, у 2024 році військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

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Теги: ЗСУ війна Міноборони

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