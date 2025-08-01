Ексчиновник Міноборони отримав підозру за розтрату 1 млрд грн на закупівлях для ЗСУ

Посадовець уклав договір про закупівлю гуртових партій продуктів для військових за значно завищеними цінами

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони. Перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі гуртових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

«Посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів», – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Експосадовцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних сил України. Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року.

До слова, правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони. За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту.